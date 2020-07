Juventus, Lapo Elkann: "Vittoria dedicata a chi ha sofferto di più. Ma ora la Champions"

27 luglio 2020 a

a

a

"9 scudetti di fila ma questa vittoria è diversa. E' arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione Cristiano Ronaldo a dedicare questa vittoria a chi ha sofferto di più", lo ha scritto su twitter Lapo Elkann. "Grazie alla squadra, a tutto lo staff di ogni area, alla presidenza. Vince sempre che non si arrende mai. E adesso verso la Champions con determinazione, grinta e voglia di vincere", ha aggiunto Lapo.

Tutto il popolo juventino è in festa, anche se non ci sono stati caroselli e cortei lungo le strade, nemmeno a Torino, per ovvi motivi legati al Coronavirus.