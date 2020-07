Il principe William esulta per la salvezza dell'Aston Villa: "Mai un dubbio" | Video

Julie Mary Marini 26 luglio 2020 a

L'Aston Villa dopo una stagione particolarmente difficile, nell'ultima giornata della Premier Legue centra la salvezza e il principe William esulta. Il Villa aveva bisogno di un risultato positivo ed ha pareggiato sul campo del West Ham. E' finita 1-1. Ospiti in vantaggio addirittura all'84' grazie a Grealish, pareggio dei padroni di casa con Jarmolenko. Poi la festa negli spogliatoi. Il video è ovviamente finito sui social e il profilo ufficiale del Duca e della duchessa di Cambridge ha immediatamente ritwittato con un commento secco di sole tre parole: Never in doubt, mai in dubbio.

William è tifosissimo dell'Aston Villa sin da quando era bambino. Quando andava a scuola i suoi compagni si dividevano tra sostenitori del Manchester United e del Chelsea. Ma lui voleva una squadra meno scontata, che non lottasse soltanto per i primi posti della classifica, che soffrisse. La scelta cadde sull'Aston Villa. Da allora William, futuro re del Regno Unito, è il tifoso numero 1 dei The Villans.