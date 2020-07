Immobile show, la Lazio dilaga a Verona: 1-5

La Roma supera la Fiorentina con un rigore di Dzeko, Il Lecce perde a Bologna (3-2) e rischia la B, Udinese corsara a Cagliari, pari tra Spal e Torino

Show della Lazio e del suo cannoniere Immobile (3 gol) a Verona, L'Udinese passa a Cagliari, la Roma supera la Fiorentina su rigore, solo pari per il Toro a Ferrara, mentre ora sono guai grossi per il Lecce sconfitto in pieno recupero a Bologna.

BOLOGNA-LECCE 3-2 Palacio e Soriano portano il Bologna sul 2-0, ma nel finale di primo tempo mancosu raccorcia e nella ripresa Falco fa il 2-2 del Lecce. Poi al 93’ Barrow dice Bologna.

CAGLIARI-UDINESE 0-1 A Cagliari Okaka in avvio (3’) fa subito 1-0 Udinese

ROMA-FIORENTINA 2-1 Un rigore di Veretout porta la Roma in vantaggio nel primo tempo, la Fiorentina fa 1-1 nella ripresa con Milenkovic, ma all’86esimo il rigore di Dzeko fa 2-1 Roma.

SPAL-TORINO 1-1 Verdi al 57’ porta in vantaggio il Torino a Ferrara contro la Spal, ma al minuto 80’ D’Alessandro firma il pari.

VERONA-LAZIO 1-5 Amrabat su rigore al 38’ firma il gol dell’1-0 del Verona, la Lazio pareggia con il solito Immobile, anche lui dal dischetto, in pieno recupero (48’). Nella ripresa prima Milinkovic Savic, poi Correa e ancora due volte Immobile (con un rigore) portano i biancocelesti sul 5-1.