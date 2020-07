Juventus, match ball per lo scudetto: se stasera batte la Samp...

Dopo lo schiaffo di Udine i bianconeri vogliono chiudere i conti contro Ranieri

Luca Mercadini 26 luglio 2020 a

Dopo lo schiaffo di Udine al secondo tentativo nessuno vuole fallire. La Juventus di Maurizio Sarri stasera (ore 21.45) non può permettersi il lusso di sbagliare ancora, anche se le inseguitrici hanno dilapidato quanto di buono avevano fatto prima del lockdown.

L'appuntamento allo Stadium è di quelli con la storia: se i bianconeri vincono portano a casa il nono tricolore di fila. Poi, dopo i festeggiamenti, si penserà alla Champions, probabilmente decisiva per la riconferma dell'ex tecnico del Napoli sulla panchina della Vecchia Signora. Perchè, è vero, la Juventus è sempre stata al comando del campionato, ma non ha mai convinto più di tanto, ha lasciato per strada qualche trofeo, alla ripresa ha deluso più volte e il gioco della squadra non è mai stato quello per cui Sarri aveva preso il posto di Allegri...