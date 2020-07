Farina, dal Gubbio alla Premier League con il Leeds

L'ex terzino rossoblù è il Leon Manager del prestigioso club inglese tornato dopo 16 anni nella massima serie

Euro Grilli 26 luglio 2020 a

a

a



Poker Farina. L’ex difensore del Gubbio dei miracoli, capace di salire dalla Serie C2 alla Serie B, il “mister clean” del football mondiale la cui confessione sul tentativo subìto di combinare la partita di Coppa Italia Cesena-Gubbio ha fatto saltare una delle organizzazioni clandestine più potenti al mondo che controllava scommesse per milioni di dollari, ha vinto con il Leeds - allenato dal “loco” Marcelo Bielsa - il suo quarto campionato (dopo i due da calciatore rossoblù e uno con l’Aston Villa da dirigente). Una vittoria che ha consentito agli inglesi, con una giornata di anticipo (mercoledì sera l’ultimo match vinto per 4-0 sul Charleston), di tornare dopo 16 anni in Premier League.

Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni e il tifosi scatenano la festa | Video

Simone Farina ricopre un incarico delicato, quello del Loan Manager: responsabile dei giocatori in prestito e della vendita della prima squadra. Ha studiato da direttore sportivo e ha davanti a lui lo spagnolo Victor Orta “che è per me un maestro - confida - e dal quale sto imparando tante cose per la mia crescita e maturazione professionale ”. Farina non è l’unico italiano nel Leeds. Il presidente del Club, tre volte campione d'Inghilterra e finalista di Coppa dei Campioni nel '75, è Andrea Radrizzani (dopo Massimo Cellino) fondatore dell'emittente Eleven Sports.

Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni e il tifosi scatenano la festa | Video



“Ringrazio il presidente, che mi ha voluto fortemente, per questa grande opportunità - continua Farina - il nostro primo traguardo per la prossima stagione è quello di consolidarci in Premier League”. Ambasciatore FIFA del Fair Play, ha lavorato a vari progetti nel mondo. Ha ricoperto il ruolo di community coach all’Aston Villa dove ha insegnato ai giovani i veri valori dello sport per poi entrare nello scouting della prima squadra. In Italia ha lavorato per la Lega di Serie B. Non ha mai dimenticato il Gubbio. “Con l’Inghilterra è la mia seconda casa. Ho letto che quest’anno punta a vincere il campionato e questo fa onore a Notari che è uno dei pochi presidenti rimasti con la “P” maiuscola. E con Torrente e Giammarioli la piazza non può chiedere di meglio”. In una sua dichiarazione di qualche tempo fa ha detto che nell’ultimo periodo a Gubbio, dopo la sua denuncia, si è sentito abbandonato. “L’ho detto perché in quel momento ho avuto questa sensazione. Magari forse sbagliavo allora, perché oggi che sono dall’altra parte della scrivania potrei comprendere meglio certi comportamenti”.

È vero che sta trattando con il club rossoblù alcuni calciatori inglesi? “Abbiamo parlato con Giammarioli di alcune opportunità. Una cosa è certa: se mai darò un giocatore al Gubbio sarà un ottimo elemento. Mica voglio fare brutte figure a... casa mia”.