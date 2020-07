Ternana, rose ristrette: "Intervenga il sindacato"

Bandecchi critica il nuovo regolamento di serie C e chiama in causa l'Assocalciatori

Michele Fratto 26 luglio 2020 a

Il fulmine a ciel sereno scagliato dal presidente Bandecchi illumina ancor di più la già bollente tarda mattinata di ieri, quando dal suo profilo Instagram il numero uno di via della Ternana dichiara: “Non si possono cambiare i format che renderebbero la Lega Pro più interessante ma si possono fare in un mese e mezzo cambiamenti così penalizzanti. Cosa mi piacerebbe? Che la Lega Pro fosse cancellata”. L’attacco è compiuto. La forza delle parole di Bandecchi, infuriato nell’animo nonostante la polo bianca indossata (colore neutro e simbolo di calma per eccellenza) e una mimica del volto molto più pacata rispetto ad altri momenti, risiede tutta quando va a sintetizzare il suo pensiero nel corso del video. Una limitazione a 22 giocatori in organico, quella prevista dalla riforma votata nell’Assemblea di Lega di venerdì, che il presidente descrive così: “Questa riforma crea un problema gravissimo alla Ternana e a tutte quelle società strutturate con una rosa ampia. È una riforma poco comprensibile e i giovani saranno i primi a rimetterci”. Disamina che calza a pennello con la situazione in casa rossoverde e in tutte quelle società che quest’anno hanno battagliato per i primi posti, costrette ora a voli pindarici e giri di valzer per far entrare nell’intricato rompicapo della riforma tutte le esigenze che mercato e obiettivi societari impongono. Come dare torto, però, alle parole del presidente Bandecchi, che nel corso dell’ultima stagione ha deciso di dare continuità al gruppo squadra e che ora si ritrova con “molti calciatori che dovranno passare l’anno grattandosi le ginocchia, perché non credo sarà possibile mandarli in altre squadre con duecento giocatori a spasso. Spero che l’Assocalciatori, ottimo sindacato come è sempre stato, rifletta soprattutto su questo”. Il day after della riforma è anche un momento per rispolverare vecchia ruggine dovuta al mancato cambiamento del format di Lega Pro tanto vociferato durante il lockdown che ha visto in Bandecchi, anche nelle sue trasmissioni su RadioCusanoTv Italia, un fautore della prima ora: “Sono tra quelli che pensa che la lega di B debba essere l’ultima dei professionisti. Questa era la vera riforma che mi sarei aspettato. La Serie C, inglobata in quella di B, diventerebbe un campionato nazionale di maggior interesse”. Durezza nelle parole riconosciuta anche da Bandecchi che, in chiusura, evidenzia come “queste parole mi faranno avere tanti nemici. Questo cambio così repentino non è bello anche se è stato votato a maggioranza, perché non sempre la maggioranza ha ragione. A me non frega nulla di fare la pecorella smarrita, preferisco fare il cane delle pecore”. Sarà un’estate bollente.