Basket Virtus Assisi, provini doc per Piampiano e Fondacci

Fabriano, Parma e VL Pesaro interessati ai due giovani virtussini

25 luglio 2020 a

Entusiasmo in casa Virtus Assisi per alcuni provini in club prestigiosi per due ragazzi del 2005 e 2006. Stiamo parlando di Fabio Fondacci, classe 2005 e Lorenzo Piampiano, 2006, che in questi giorni hanno preso e prenderanno parte ad alcuni allenamenti-prova per Janus Fabriano (nei giorni scorsi), VL Pesaro e Vico Basket Cus Parma. Positivi gli incontri fin qui sostenuti dai due talenti virtussini accompagnati dal loro coach Francesco Calisti, che li ha formati e cresciuti in questi anni. Per entrambi un percorso di crescita che prosegue, dopo le soddisfazioni con le rispettive squadre di club e le rappresentative regionali, oltre che alle soddisfazioni personali di essere stati entrambi convocati ai centri tecnici federali organizzati dal Settore Squadre Nazionale.