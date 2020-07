Volley A femminile, Bartoccini Perugia iscritta: ecco le avversarie

Sono 12 le formazioni che parteciperanno al massimo campionato

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha ricevuto il via libera alla partecipazione in serie A1 per la stagione 2020-2021. Il Consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo serie A femminile, dopo aver ricevuto dalla Commissione ammissione ai campionati l’esame compiuto sulle società che hanno presentato domanda di iscrizione ai Campionati di Pallavolo femminile di serie A1 e A2 per la stagione 2020-21, ha provveduto a trasmettere al Consiglio federale della Fipav gli elenchi dei club ammessi. Insieme alla Bartoccini Fortinfissi Perugia sono state dichiarate idonee: Imoco Volley Conegliano (TV), Uyba Volley Busto Arsizio (VA), Agil Volley Novara, Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI), Pro Victoria Pallavolo Monza (MB), Vbc Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR), Chieri 76 Volleyball (TO), Volley Bergamo, Azzurra Volley San Casciano (FI), Cuneo Granda Volley e Volley Millenium Brescia; dunque, in attesa di evoluzioni, un campionato che si prospetta a 12 squadre.