Entella-Perugia 0-2. La cura Oddo funziona. A segno Iemmello e Buonaiuto

Gran primo tempo dei grifoni, poi ripresa di sacrificio

Nicola Uras 24 luglio 2020 a

Con Oddo il Perugia torna alla vittoria. La cura (e le scelte) del tecnico pescarese - subentrato all'esonerato Cosmi - funziona e così i grifoni prendono una bella boccata d’ossigeno: +3 sui play out e salvezza “vicina”. Infatti con una vittoria con il Trapani il Grifo sarebbe matematicamente salvo. Con Oddo torna al gol Iemmello (“ci siamo divertiti” ha detto l’attaccante ai microfoni di Dazn durante l’intervallo), si rivede un Buonaiuto di nuovo decisivo. Il Perugia ha giocato un primo tempo propositivo, ha creato, finalizzato, giocando in maniera spensierata ma determinata. Ripresa di sacrificio ma con pochi rischi. Lo 0-2 di Chiavari con l'Entella è tutto sommato il risultato corretto (un legno per parte). Iemmello segna con un destro chirurgico su cross di Mazzocchi (35'), Buonaiuto raddoppia con un destro al volo da applausi con la palla che si infila appena sotto l'incrocio dei pali dopo un bel lancio di Dragomir (44'). Ora serve l’ultimo sforzo con il Trapani per archiviare una stagione comunque da dimenticare.