Udinese-Juventus 2-1, clamorosa sconfitta per Sarri. Festa scudetto rinviata. Il gol di Fofanà I Video

23 luglio 2020

a

a

La festa l’Udinese, la Juventus invece è costretta a rinviare la sua per lo scudetto. Clamorosa sconfitta in Friuli per la squadra di Sarri che, nonostante riesca a passare in vantaggio, si fa rimontare nella ripresa. Cambia poco nella corsa al tricolore: a tre partite dalla fine i bianconeri conservano un vantaggio di sei punti, con una vittoria arriverà la matematica certezza della vittoria (domenica a Torino sfida la Samp quasi salva).

Excellent solo goal fofana Udinese vs Juventus 2-1 new pic.twitter.com/kUApbXQWcW — Fightgame (@futurefights360) July 23, 2020

Le reti: a fine primo tempo De Ligt porta avanti la Juve con un siluro dal limite (42'), a inzio ripresa il pareggio di Nestorovski in tuffo di testa lasciato solo (52'). In pieno recupero, al 92', blitz di Fofana in contropiede. Così Gotti supera il suo ex capo allenatore (al Chelsea) e avvicina la salvezza.