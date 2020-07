Udinese-Juventus: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni. Con una vittoria Sarri festeggia lo scudetto

23 luglio 2020 a

Conto alla rovescia per il nono scudetto della Juventus, il primo di Maurizio Sarri. Stasera, con fischio d'inizio alle ore 19,30, i bianconeri del tecnico toscano contro l'Udinese posso festeggiare il tricolore: con una vittoria infatti scatterebbe la matematica certezza. Diretta Sky (Sky Sport Serie A e Sky Sport, numero 251 del satellite). Sarri conferma Dybala in attacco assieme al rientrante Bernardeschi e a Cristiano Ronaldo, visto che Higuain non è stato convocato a causa dei persistenti problemi alla schiena. A centrocampo tornerà titolare Pjanic, al suo fianco dovrebbero esserci Bentancur e Rabiot. Squalificato Bonucci, ci sarà Rugani al fianco di De Ligt. A sinistra più Alex Sandro di Danilo.

Le probabili formazioni UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.