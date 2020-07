Sir volley, cambiano le date di campionato e Supercoppa

Confermata la finale del trofeo all'Arena di Verona. Block Devils al Mapepa Sport&Friends

Luca Mercadini 23 luglio 2020

Cambiano ancora le date di campionato e Supercoppa. L’intenzione di anticipare la nuova Superlega per dare visibilità a un torneo interrotto bruscamente a marzo causa virus, ha trovato solo parziale accoglimento nella Consulta di Lega che si è svolta ieri mattina. Così, e sempre fatte salve ulteriori modifiche, la Supercoppa torna a disputarsi prima dell’inizio del campionato ma in date diverse rispetto a quelle proposte nei giorni scorsi. Molti club non se la sono sentita di anticipare i tempi, non avendo ancora contezza dei protocolli Fipav da dover rispettare. Si parte, allora, il 13 settembre con le due semifinali originariamente in programma tra i templi dell’antica Paestum ma ora in sede da definire (Sir-Modena e Lube-Trento sono le due gare da disputare in campo neutro). La finale è in programma, invece, il 25 settembre nella confermata cornice suggestiva dell’Arena di Verona. Il campionato parte il 27. Intanto, ieri, la truppa bianconera agli ordini di Carmine Fontana si è allenata al Mapepa Sport&Friends, location sportiva tra Cannara e Spello, centro fitness con campi di beach volley, piscine e area benessere. A far visita ai Block Devils il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza che si è intrattenuto con il titolare Gianluca Mazzocchio e gli atleti della Sir Safety Conad, chiamati anche quest’anno a una stagione di vertice