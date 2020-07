Calcio femminile, nasce Gualdo Women

Sabato 25 la presentazione ufficiale del progetto che partedal settore giovanile ma vuole abbracciare presto prima squadra e calcio a 5

Luca Comodi 23 luglio 2020 a

a

a

25 Luglio 2020, una data che rimarrà nella storia dello sport a Gualdo Tadino. Parte ufficialmente sabato, infatti, l’avventura della nuova società Women Gualdo Calcio. Era già da un po’ di tempo che tre amici progettavano un’idea ambiziosa: dare spazio al desiderio delle ragazze di cimentarsi in uno sport che è tuttora considerato prettamente maschile, ossia il calcio. Le barriere, però, ora dopo molte difficoltà sono finalmente cadute. Il 2019 è stato un po’ l’anno di svolta per il calcio rosa, vista l’attenzione mediatica ed i successi ottenuti dalla nazionale di Bertolini arrivata fino ai quarti del Mondiale francese, cui è seguita la crescita esponenziale della Serie A femminile approdata in diretta sulle più importanti reti televisive nazionali. E così, superato anche il difficile momento del Lockdown legato al Coronovirus, i tre amici hanno deciso di mettere in pratica la loro idea costituendo la nuova società dilettantistica Women Gualdo Calcio, unica realtà di questo tipo presente nella fascia appenninica, che coinvolge anche un sodalizio già esistente, la formazione del Real Tadino, militante nel campionato di serie C femminile. I tre amici in questione, nonché soci fondatori sono Emanuele Ercoli, Sascia Stoppini e Paolo Bartoccioni. Mentre Presidente della nuova Società è stato nominato Carlo Rondelli, che ha parlato così di questa nuova sfida. “Il nostro progetto parte dalle bambine, ed è un progetto unico a livello dilettantistico in Umbria perchè abbraccia il settore giovanile. Il 25 luglio ci presenteremo ufficialmente con l’open day presso il campo in località Madonna del Piano. In questa occasione a tutte le calciatrici dai 6 ai 16 anni sarà dato un kit di benvenuto e verrà offerto un buffet per le ragazze da uno dei nostri sponsor, la Pizzicata. Inoltre si terrà uno stage tecnico con Sascia Stoppini, Paolo Bartoccioni ed Emanuele Ercoli, che sono tutti tecnici federali. Il calcio femminile, anche dopo il Mondiale del 2019, è un movimento che attira molto, ma che va anche scoperto da parte nostra strada facendo. Sarà nostra responsabilità e premura farlo crescere al meglio“. Partenza dunque con le ragazze più giovani, ma l’intenzione è anche quella di allestire presto una formazione per il campionato regionale a 11 con un settore giovanile che ne costituisca il serbatoio e quello di promuovere il calcio a 5, in modo da dare una doppia scelta alle calciatrici. Lo scopo principale della neonata associazione resta, comunque, quello della crescita personale: la voglia di socializzare, il perseguimento di un obiettivo comune attraverso la partecipazione, l’impegno a migliorarsi. “Il calcio femminile – sottolinea uno dei soci fondatori, Paolo Bartoccioni - manda messaggi diversi rispetto a quello maschile, di serenità e gioia. A livello maschile questi valori invece si sono un po’ persi. Forse ci si sta un pò disinnamorando di questo gioco, perché nei maschi è un calcio con troppa tensione ed aggressività. Il pubblico, al contrario, ha voglia di vedere uno spirito sportivo vero e nel calcio femminile questo non manca. Quello femminile è un movimento in ascesa ed anche la Federazione sta spingendo in questa direzione cercando di favorirlo. Come Women Gualdo cercheremo in primis di formare gruppi, a partire dai 5 anni, per partecipare alle varie competizioni regionali, il tutto senza l’ossessione della vittoria a tutti i costi ma nel rispetto del più stimolante fair play sportivo. Il gioco è sempre una manifestazione personale, interiore, che deve essere lasciata libera di venir fuori”.