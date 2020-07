Tiro a volo, all'Italian Open Rossetti e Bartekova volano nello Skeet

Primi verdetti a Massa Martana con l'oro olimpico di Rio in grande spolvero

Primi 75 piattelli di qualifica per gli specialisti di Skeet sulle pedane umbre del Tav Umbriaverde di Massa Martana nell'Italian Open 2020. Gara che si è da subito mostrata apertissima su tutti i fronti ed in tutte le categorie. La classifica maschile vede al vertice l’oro olimpico di Rio 2016, Gabriele Rossetti, che con un più che perfetto 75/75 ha chiuso la prima parte di gara. Dietro di lui con il punteggio di 73 ben sette skeetisti: Alessio Levato, Luigi Agostino Lodde, Matteo Chiti, Cristian Ciccotti, Domenico Simeone, Niccolò Sodi ed Erik Pittini. Ad un solo piattello di distanza altri sette atleti: Elia Sdruccioli, Angelo Moscariello, Valerio Palmucci, Jack Fairclough, Tammaro Cassandro e Valerio Andreoni. Una gara che dunque si preannuncia davvero combattuta nella giornata di domani. Nel comparto femminile la più precisa è stata la tiratrice slovacca Danka Bartekova, che con il punteggio di 72, si è guadagnata il miglior piazzamento. Appaiate a lei con il medesimo punteggio Francesca Del Prete e l’argento olimpico a Rio 2016 Chiara Cainero. Vanno a riposo con quattro piattelli mancati la ceca Barbora Sumova, Chiara Di Marziantonio, Martina Bartolomei e Chiara Costa. Passando ai giovani talenti del pull e mark da evidenziare le ottime prove di Sara Bongini e Marco Coco, che rispettivamente con 67 e 72 guidano le rispettive graduatorie. La classifica a squadre è capeggiata dal trio Rossetti, Lodde, Cassandro che con un totale parziale di 220 hanno staccato di quattro piattelli il trio Simeone, Sdruccioli, Sablone e di cinque piattelli il terzetto composto da Pittini, Tazza e Fuso. Domani, 23 luglio, le pedane torneranno ad essere incandescenti con i secondi 50 piattelli di qualifica, validi per stilare i sestetti che avranno accesso alle finali.