Sarri, lo scudetto vicino, la grattatina anti iella e la parolaccia

Guai a nominare la parola scudetto prima di averlo vinto. Soprattutto se sei in conferenza e seduto per rispondere alle domande c'è Maurizio Sarri. L'allenatore della Juventus - ex Chelsea, Napoli ed Empoli ma anche Arezzo e Perugia - non si è certo inibito e si è lasciato andare a una grattatina anti iella. "Perché dopo un anno in cui provi a plasmare la tua Juventus e sei vicino allo Scudetto vieni ancora criticato? Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, ma mi interessa relativamente" ha detto poi Sarri prima del match scudetto con l'Udinese che potrebbe regalargli il primo titolo italiano.