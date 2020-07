Tennis, lo Junior Perugia si gioca la A1 con Firenze, il Training Foligno la A2 con Bari

Fatti i sorteggi per le squadre umbre che si giocano la promozione in campo maschile e femminile

22 luglio 2020 a

a

a

Sarà il Match Ball Firenze l’avversario dello Junior Tennis Perugia nella doppia sfida che vale la promozione in serie A1 maschile. Dall’urna romana, per i gialloblù di capitan Roberto Tarpani, vincitori del girone 2 con tre successi in altrettante sfide, è uscita quindi la temibile compagine toscana, anch’essa dominatrice del proprio raggruppamento ma con una vittoria in meno (13 contro le 14) dello Junior, il che consentirà alla formazione perugina di poter disputare il match di ritorno tra le mura amiche del circolo di via XX settembre.

Tennis A2, lo Junior Perugia strapazza il Napoli: 6-0

L’andata è in programma domenica 26 luglio nel bellissimo club toscano lungo l’Arno (ritorno la settimana successiva a Perugia), per la precisione a Bagno a Ripoli. Il team del Match Ball Firenze vede come principali portacolori il croato Viktor Galovic, attualmente nr. 269 Atp ma con un Best Ranking al 173 mondiale, lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo nr. 356 al mondo e il francese Jonathan Eysseric nr. 597 Atp. Un avversario fortissimo, come del resto tutti quelli che sono giunti al pari dello Junior Tennis Perugia, a giocarsi la promozione nella massima serie. “Sarà un doppio confronto storico per lo Junior, per la città di Perugia ed anche per tutto il tennis umbro – commenta capitan Roberto Tarpani -. Avvertiamo certamente il peso di questo appuntamento ma siamo pronti a dare il massimo, consapevoli delle nostre potenzialità”. Appuntamento quindi a domenica prossima, per il primo round di un confronto che promette grandissime emozioni e straordinario spettacolo per tutti gli amanti di questo meraviglioso sport.

Serie B femminile, il Tennis Training supera il CC Aniene con un secco 3-1

In serie B femminile lo spareggio per la A2 vedrà il Tennis Training per la A2 femminile impegnato con la SG Angiulli Bari. Il 26 luglio andata a Bari, 2 agosto ritorno a Foligno.