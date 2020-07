Serie A, Atalanta-Bologna 1-0. Gol di Muriel con il turbante

21 luglio 2020 a

L’ Atalanta torna a correre. Un gol di Muriel nel secondo tempo consente alla squadra di Gasperini di superare il Bologna per 1-0, nell’anticipo della 35/a giornata di Serie A. I nerazzurri orobici scavalcano di nuovo l’Inter e si riportano momentaneamente al secondo posto in classifica, a -6 dalla Juventus capolista.

Atalanta-Bologna, litigio e parolacce tra Gasperini e Mihajlovic. Sinisa: "Non rompere il c***o". "Fai il fenomeno" la risposta

Diciottesimo gol stagionale per Muriel, tornato in campo con un turbante dopo l’incidente domestico della scorsa settimana. Con questa vittoria, l’ Atalanta stacca anche matematicamente il pass per la prossima Champions League. Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna, che riscatta solo parzialmente la brutta prova di San Siro contro il Milan. I ragazzi di Mihajlovic restano in partita fino alla fine, a conferma che le strigliate dei giorni scorsi hanno avuto effetto.