Atalanta-Bologna, litigio e parolacce tra Gasperini e Mihajlovic. Sinisa: "Non rompere il c***o". "Fai il fenomeno" la risposta

21 luglio 2020 a

Abbracci prima della partita, scintille durante tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic nel corso di Atalanta-Bologna. I microfoni di Sky hanno intercettato le urla del tecnico del Bologna dopo un fallo in campo.

Beelden en audio van de ruzie tussen Atalanta-trainer Gasperini en Bologna-manager Mihajlovic. Niet bepaald de twee meest sympatieke trainers van de Serie A. Dikke woordenwisseling. pic.twitter.com/3l6BwnRWZu — Willem Haak (@WillemHaak) July 21, 2020

"Che c***o parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c***o, parla per i tuoi e non rompere il c***o. V********o vai, non rompere il c***o" urla Sinisa. L'arbitro - La Penna di Avezzano - si avvicina alle panchine e ammonisce entrambi gli allenatori. Poi, dopo che Mihajlovic dice "buttalo fuori", La Penna sventola il rosso solo a Gasperini che attacca l'arbitro: "Perché a me? Ma cosa fai! Tutta 'sta caciara qua" e poi "Fai il fenomeno" prima di uscire dal campo infuriato (indirizzato all'arbitro o allo stesso Mihajlovic).