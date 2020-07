Sir volley, Atanasijevic da oggi torna in gruppo

Finita la quarantena il futuro capitano si allena con il resto della squadra. Domani seduta al Mapepa

Oggi Bata Atanasijevic finisce il periodo di quarantena e Vital Heynen potrà riabbracciare, in ritiro, il futuro capitano della squadra. La seconda settimana di preparazione della Sir Safety Conad si arricchisce di un ulteriore protagonista, in attesa che pure il canadese Evans e l’ucraino Plotnytskyi possano fare altrettanto. Rispetto allo scorso anno, le certezze sono comunque molte di più.

I giocatori della nuova avventura sono tutti a Perugia e il tecnico ha più tempo a disposizione per forgiare la nuova squadra tra un campo di allenamento e un altro. Dopo il Laghetto Verde di Pian di Massiano e lo Zocco Beach di San Feliciano continua la preparazione itinerante perugina, con i Block Devils che domani si trasferiranno, alla presenza del presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, nel Centro Fitness Mapepa tra Spello e Cannara, dove piscine e campi di beach volley li attendono per una seduta di allenamento che Heynen ha in mente diversa rispetto agli ultimi giorni.

Come diversa, giocoforza, è stata la preparazione di Atanasijevic in questi giorni nel buen retiro del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, dove ha usufruito di piscina e sala pesi in attesa del ritorno odierno a Perugia.