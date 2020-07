Everesting, impresa di Pesciaroli: 285 km in 13 ore

Il granfondista di Sangemini iscritto nella Hall of Fame dopo aver percorso un dislivello di 8.900 metri senza mai fermarsi

L'Everesting è una sfida estrema, ideata da un gruppo di ragazzi australiani del team HELLS 500, che consiste nel raggiungimento o nel superamento di 8.840 metri di dislivello positivo in sella ad una bicicletta, percorrendo piu' volte una stessa salita, senza mai fermarsi. Gli 8.840 metri corrispondono all'altitudine del monte Everest. Il 45enne sangeminese Cesare Pesciaroli, granfondista con ottimi piazzamenti nelle maggiori gran fondo nazionali, per cimentarsi in questa sfida, ha scelto la salita che da Arrone conduce ai 1300 metri di Colle Bertone, 17 km con pendenza media di 6 km, percorsa per quasi nove volte. Il ciclista sangeminese, in forza al Di Gioia Cycling Team, ha portato a termine l'impresa sabato scorso, 18 luglio 2020, percorrendo 285 km ed un dislivello positivo di 8.900 metri, impiegando soltanto 13 ore