Juventus-Lazio, Sarri e Inzaghi hanno scelto: le formazioni e dove vedere in tv la partita stasera lunedì 20 luglio 2020

20 luglio 2020 a

E' la notte di Juventus-Lazio in programma alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino, stasera lunedì 20 luglio 2020. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo. I due tecnici, Sarri e Inzaghi, hanno scelto. Ecco le probabili formazioni.

JUVE (4-3-3): Szczesny: Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Wesley, Ramsey, Muratore, Matuidi, Olivieri, Cuadrado, Higuain.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Armini, Falbo, J.Lukaku, A.Anderson, Adekanye, Moro.

ARBITRO: Orsato di Schio.