Moto Civ Junior, Casagrande Contardi sul podio a Magione

Strepitosa rimonta del giovane pilota di Palazzo di Assisi in gara due

20 luglio 2020 a

Luca Maria Casagrande Contardi, 11 anni il 23 agosto, ha conquistato il secondo e il terzo posto nel primo round del campionato italiano di velocità junior 2020 della Ohvale 160, al Borzacchini di Magione. Il pilota di Palazzo di Assisi, tricolore 2019 nella Ohvale 110, ha esordito così con 36 punti nella nuova categoria. Il pilota del team LM Racing, tesserato per il Moto Club Misano Adriatico, è partito col secondo tempo in griglia ed stato anche protagonista di una strepitosa rimonta in gara due. Gagliarda la lotta in gara uno con Giammaria Ibidi, 13 anni e alla seconda stagione in 160. Alla fine l’ha spuntata l’umbro. Secondo posto, dietro a Matteo Masili, 13enne al secondo anno nella categoria. Nella seconda gara, ha dominato sempre Matteo Masili (50 punti). Alle sue spalle, erano ancora Casagrande Contardi e Ibidi ad animare la gara e ad alternarsi in seconda piazza, quando al terzo giro… “La gomma non mi ha retto in curva e ho preso un’imbarcata – racconta Luca Maria – e così sono finito a terra. Mi sono rialzato subito e ripartito e anche col manubrio storto e senza freno davanti, ho recuperato i 33 secondi che avevo perso dal podio. Piangevo e recuperavo. Alla fine credevo di essere giunto quarto e non ci volevo credere quando papà mi ha detto che ero arrivato terzo. E’ stata la gara più bella che ho corso finora”. Adesso Casagrande Contardi preparerà il secondo dei quattro round del calendario, in programma il primo e il 2 agosto a Ortona.