Tennis, Gerini trascina lo Junior Perugia vola allo spareggio per la A1

Superato anche il Lecce, ora la doppia sfida che vale la promozione nella massima serie

20 luglio 2020

Prosegue la grande serie positiva dello Junior Tennis Perugia, che approda al tanto agognato doppio spareggio per la promozione nella massima serie tennistica italiana a squadre. Il girone 2 di serie A2 incorona infatti i gialloblù che anche nell’ultima giornata del raggruppamento non deludono le attese, riportando a casa la terza vittoria consecutiva che li consacra in vetta a punteggio pieno regalando a Gerini e compagni la possibilità di giocarsi la storica promozione.

Ad uscire sconfitti dai campi in terra rossa del circolo di via XX settembre sono i pugliesi del Circolo Tennis ‘Mario Stasi’ Lecce, superati in maniera perentoria dai perugini. Protagonista assoluto di giornata proprio l’indomito Tomas Gerini, schierato come primo singolarista, capace di battere in un match incredibile il tedesco Jeremy Jahn, in passato numero 197 al mondo. Una sfida straordinaria per intensità, nella quale l’alfiere dello Junior ha annullato tre match-points prima di esultare nel tiratissimo super tie-break. Prestazioni da incorniciare negli incontri di singolare anche per Davide Natazzi e Gilberto Casucci, vittoriosi su Micolani e Lanzillotto mentre nulla ha potuto Andrea Militi Ribaldi al cospetto di Franco Agamenone. Nei doppi il punto che vale la vittoria dei padroni di casa arriva grazie alla coppia Gerini/Natazzi. In settimana lo Junior Tennis Perugia di capitan Roberto Tarpani conoscerà l’avversario sulla strada che porta alla serie A1.

Junior Tennis Perugia – Circolo Tennis ‘Mario Stasi’ Lecce 4-2



Singolari

Franco Agamenone b. Andrea Militi Ribaldi 60 60

Davide Natazzi b. Giammarco Micolani 61 64

Gilberto Casucci b. Lorenzo Lanzillotto 61 61

Tomas Gerini b. Jeremy Jahn 64 26 1513

Doppi

Gerini/Natazzi b. Micolani/Lanzillotto 62 62

Agamenone/Jahn b. Militi Ribaldi/Casucci 64 60