Perugia, il ritorno di Oddo: il modulo, il ritiro di Coverciano e l'infortunio di Di Chiara

Massimo Oddo è tornato ieri sera a Perugia molto carico. Ha voglia di rivincita dopo l’esonero dello scorso gennaio che in questi mesi ha sempre ritenuto ingiusto. Ha detto subito sì a Santopadre e ora la missione è quella di provare a vincerle tutte: potrebbe essere anche un modo per ripartire insieme la prossima stagione (il tecnico lo scorso giugno aveva firmato un biennale). Dopo le vacanze a Capri, Oddo si trovava a Pescara. quando ha ricevuto la chiamata del presidente del Perugia. Oggi farà i test medici (sierologico e tampone) per poter “entrare” nel gruppo squadra e svolgere questo pomeriggio il primo allenamento al Curi (probabilmente a porte chiuse).

Perugia, esonerato Cosmi. Torna Oddo sulla panchina biancorossa

Verso la conferma il ritiro di Coverciano, ma da martedì. Sul fronte tattico probabile che riparta da dove aveva lasciato: 4-3-2-1 con Iemmello, Capone e Buonaiuto nel tridente offensivo. Ma molto dipenderà dalle condizioni atletiche dei grifoni. Di sicuro non potrà contare su Di Chiara: lo stiramento accusato durante la partita con la Cremonese terrà fermo il mancino per alcune settimane e sicuramente salterà le ultime tre gare della stagione regolare.