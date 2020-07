Cosmi esonerato, su Instagram: "Tacere, atto d'amore per il Perugia"

Nicola Uras 19 luglio 2020 a

Dopo essere stato esonerato dal Perugia, Serse Cosmi ha affidato a Instagram il suo pensiero. "Molto probabilmente il mio ritorno a casa( perché Perugia è casa mia) è stato solo quello che non avrei mai voluto che fosse: 'una suggestione'. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene e compio non l’ultimo, ma l’ennesimo atto d’amore per il Perugia Calcio e per la città tutta: tacere. Forza Grifo per sempre!".

Perugia, esonerato Cosmi. Torna Oddo sulla panchina biancorossa

Cosmi era subentrato a gennaio, dopo la fine del girone di andata, e in 16 partite ha conquistato 15 punti. Il Grifo si trova in piena bagarre salvezza a quota 42 punti (sest'ultimo posto).