Marquez, frattura dell'omero. Sarà operato a Barcellona. Il video della caduta

Pessime notizie per il pilota spagnolo, Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nel Gp di Spagna di MotoGp a Jerez quando era in lotta per il secondo posto. «Marc ha ricevuto un grande colpo alla parte superiore del braccio, ora lo stanno controllando e facendo una radiografia. Ha preso alcuni antidolorifici», ha detto il team manager del Repsol Honda Team Alberto Puig. Poi la conferma dai medici della MotoGp, Mir e Charte, sulla frattura all’omero.

Il pilota resterà in osservazione alcune ore e poi dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l’operazione nella giornata di lunedì. «Il pilota resterà in osservazione qualche ora e nella giornata di domani. potrebbe essere trasferito a Barcellona per l’operazione. L’osso andrà rimesso a posto», hanno aggiunto i dottori. Sul suo possibile recupero in vista del secondo GP di Jerez della prossima settimana Mir e Charte non si sono pronunciati. «È troppo presto per dirlo». La gara è stata vinta da Quartararo davanti a Vinales e Dovizioso. Ritirato Rossi, settimo Bagnaia e nono Petrucci.