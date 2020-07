Calcio inglese, spettacolare gol di Chris Wood: come (quasi) Ronaldo e Van Basten

18 luglio 2020 a

a

a

E' un gol da applausi quello che mette a segno Chris Wood nella sfida tra Norwich City e Burnely, terminata 0-2. Gonfia la rete con una spettacolare rovesciata. Non è pulita come quella con cui Cristiano Ronaldo segnò alla Juventus con la maglia del Real Madrid, né come quella di Marco Van Basten in Ajax-Den Bosch, ma è comunque uno splendido gol che consente agli ospiti di sbloccare la partita. Nella ripresa raddoppio grazie ad un'autorete di Godfrey. Grazie ai tre punti il Burnely sale al nono posto, mentre il Norwich resta ultimissimo, ormai condannato da tempo alla retrocessione. Gol e highlights della partita.