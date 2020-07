Alexis Saelemaekers, primo gol con il Milan in Serie A. Chi è il giovane belga I Video

18 luglio 2020 a

Alexis Saelemaekers ha segnato il suo primo gol in Serie A. Il talento del Milan, pupillo di Boban, ha segnato il gol del vantaggio nella partita con il Bologna a San Siro. Il centrocampista ha sfruttato lo splendido velo di Zlatan Ibrahimovic dopo circa 10 minuti di gioco battendo Skorupski. Saelemaekers è un centrocampista di 21, che può giocare anche terzino, nato in Belgio e cresciuto nell'Anderlecht. Ha esordio in rossonero lo scorso 2 febbrario e sembra destinato a una carriera importante.