Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni e il tifosi scatenano la festa | Video

Dopo 16 anni il Leeds torna in Premier League e i tifosi impazziscono di gioia. Considerato il vantaggio in classifica, per scatenare la festa è stata sufficiente la sconfitta del West Bromwich. Obiettivo centrato al secondo tentativo, dunque, per Marcelo Bielsa: la sua squadra ha guidato la classifica per tutta la stagione. Tre volte campione d'Inghilterra, finalista della Coppa dei Campioni del 1975, nella sua gloriosa storia il Leeds ha conquistato anche una Coppa d'Inghilterra e una di Lega.

Il club è di proprietà italiana. Dopo quelle di Massimo Cellino è passato nelle mani di Andrea Radrizzani, vicepresidente di MP & Silva e fondantore di Eleven Sports. Ovviamente durante i festeggiamenti divieti di assembramenti e obblighi di mascherine sono stati completamente "dimenticati" dai tifosi.