Tennis A2, lo Junior Perugia con il Lecce si gioca la promozione

La squadra di capitab Tarpani ospita domenica il Circolo Mario Stasi e vuole la A1

A caccia del tris. Con l’obiettivo di acciuffare quello spareggio promozione per la serie A1, ad oggi vicinissimo. Lo Junior Tennis Perugia di capitan Roberto Tarpani, leader del girone 2 nel campionato nazionale affiliati serie A2 maschile, domenica 19 luglio dalle ore 15 sfida tra le mura amiche il Circolo Tennis Mario Stasi Lecce, con tutta la voglia di proseguire nella striscia vincente. Due le affermazioni già conquistate dai gialloblù, in casa del Tc Baratoff Pesaro ed al cospetto del Tennis Club Napoli 1905; per accaparrarsi il diritto a disputare la doppia sfida per salire nella massima serie basterà non perdere contro i salentini, in lotta per non retrocedere e già questo fa capire che ci sarà, come sempre, da sudare. “I ragazzi sono pronti a dare il massimo – sottolinea Roberto Tarpani che insieme ai colleghi Maestri Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci guida il club di via XX settembre dalla primavera del 2017 -. Sappiamo che la partita sarà difficile e per questo non possiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo tenere alta la concentrazione giocando al meglio delle nostre possibilità”. Sarà possibile seguire il livescore degli incontri sul sito ufficiale della Federtennis, www.federtennis.it.