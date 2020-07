Kick boxing, nuovo traguardo per il maestro Carlotti

16 luglio 2020 a

Ha ottenuto la cintura nera quinto Dan di kick boxing, un titolo che appartiene a pochi in Italia e che si va ad aggiungere agli altri meriti sportivi. “Nella vita non bisogna mai fermarsi, ma mettersi in gioco sempre e raggiungere nuovi traguardi. In questo vorrei essere da sprone per i ragazzi”. A parlare è il maestro di arti marziali Roberto Carlotti, istruttore esperto anche di krav maga e difesa personale, la cui famiglia è originaria di Gualdo Tadino, molto conosciuto in città e non solo, anche per l’impegno nel sociale con Libertas Margot che da anni opera nelle scuole per contrastare il bullismo.

“Lo sport è un’occasione per formarsi in modo sano. In questo vorrei essere un esempio positivo per i ragazzi. La vita è dura per tutti e bisogna sempre lottare per ottenere qualcosa ognuno però con i propri mezzi, caratteristiche e obiettivi sapendo che non conta arrivare sempre primi, ma averci sempre provato. La vittoria è essere sereni e credere sempre in qualcosa o qualcuno, alla fine i risultati verranno nello sport, ma soprattutto nella vita che va sempre difesa e onorata”.