Al via il campionato italiano di motociclismo paralimpico

La Octo Cup parte nel week end dall'autodromo di Magione

16 luglio 2020 a

Si riaccendono questo weekend i motori della OCTO CUP, il campionato dedicato a piloti disabili, pronti a contendersi il titolo italiano di motociclismo paralimpico 2020. L'unico campionato monogomma Bridgestone, vedrà schierate 2 categorie, 600cc. e 1000cc.. Per la classe 600cc., Maximilian Sontacchi parte favorito per confermare il titolo di categoria. Fuori dai giochi in anticipo il suo compagno di squadra Miscel Forgione per problemi fisici che gli impediranno di schierarsi per questa prima gara, mentre al via ci saranno 2 new entry: Samuele Bertolasio, con trascorsi agonistici, e Alessandro Chiarelli, esordiente assoluto tra i cordoli. Castelli e Sontacchi dovranno difendere il titolo 2019 rispettivamente nelle classi 1000cc. e 600cc. Nelle 1000cc. sarà agguerritissima la lotta al titolo: Maurizio Castelli dovrà dare il meglio di sé per relegare alle proprie spalle Emiliano Malagoli, su BMW 1000 SRR, in costante crescita, così come il sardo Umberto Troisi su Ducati 1199. Grande attesa anche per il passaggio di categoria del talentuoso Lorenzo Picasso su Honda CBR RR, vincitore della Handy Race 2019 nella 600, supportato quest’anno da Althea Racing.