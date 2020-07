MotoGp, Danilo Petrucci cade: trauma cranico e stiramento dei muscoli. Su Instagram: "Sto bene"

Inizio di stagione sfortunato per il pilota originario di Terni: macchia d'olio traditrice

La stagione in MotoGp di Danilo Petrucci, la seconda e ultima in sella alla Ducati ufficiale, inizia male. Il pilota originario di Terni, nel pomeriggio dei test di Jerez, è stato vittima di una brutta caduta alla curva 11 dopo soli quattro giri a causa della presenza di olio in pista.

Portato in ospedale, a Petrucci è stato riscontrato un leggero trauma cranico con stiramento dei muscoli. "In mattinata avevo trovato subito un discreto feeling con la mia Desmosedici, nel pomeriggio stavo facendo un bel giro prima di cadere. Purtroppo la moto davanti a me ha perso dell’olio e non ho potuto evitare la caduta. Sono scivolato alla curva 11 battendo forte la testa. Fortunatamente non mi sono fatto nulla di grave, adesso mi riposo in vista del fine settimana di gara” ha spiegato sui fan dopo un rasserenante "sto bene" scritto subito dopo l'incidente su Instagram.