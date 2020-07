Tamara Lunger conquista la vetta del monte Vettore nel suo tour italiano

l'alpinista vuole scalare la montagna più alta d ogni regione

Tamara Lunger, famosa alpinista ed esploratrice dell’Alto Adige, annuncia la sua prossima spedizione totalmente made in Italy: un tour estivo di due mesi in camper attraverso lo Stivale, con l’obiettivo di raggiungere e scalare la montagna più alta di ogni regione italiana. In realtà, gli obiettivi di questo nuovo progetto sono molteplici e particolarmente legati anche alla situazione di emergenza che abbiamo vissuto. Oltre all’intento sportivo, con il suo viaggio Tamara desidera esplorare il bel Paese anche dal punto di vista naturalistico e allo stesso tempo promuoverne le bellezze culturali e anche culinarie.

Il tour partirà il 1° luglio e si concluderà a metà settembre in Alto Adige - culla in cui Tamara è nata e cresciuta e ha mosso i primi passi come alpinista - con un programma che prevede varie attività sportive dal trekking alla scalata, dal parapendio alla corsa e alla bici, con ovviamente lo scopo principale di raggiungere la vetta più alta di ogni regione. Durante il viaggio, Tamara incontrerà altri atleti e guest star che saranno svelati presto. Intanto oggi ha scalato il monte Vettore in Umbria.