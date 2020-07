Ternana, poker di nomi per il dopo Gallo

Prime indiscrezioni sul possibile nuovo tecnico rossoverde

Il dopo Gallo è già iniziato. E in casa Ternana cominciano a circolare i primi nomi dei papabili alla panchina rossoverde. Alcuni sono tecnici che hanno incontrato i rossoverdi da avversari in questa stagione facendo vedere buone. A cominciare da Scienza del Monopoli, il primo a violare il Liberati in campionato, poi Lucarelli che bene ha fatto nei play off con il Catania rischiando di vincere a Terni. Accanto a loro, Bucchi che in rossoverde ha un passato da giocatore e negli ultimi anni ha guidato sempre squadre di serie B e Zanetti che si è messo in luce in Lega Pro con il Sud Tirol salvo però sbagliare stagione quest'anno ad Ascoli.