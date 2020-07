Fattorini pronto all'esordio nel campionato italiano sport prototipi

Il pilota di Porano corre nel week end al Mugello

Si avvicina sempre più il week-end dell’esordio assoluto di Michele Fattorini nel Campionato Italiano Sport Prototipi lungo i 5245 metri del circuito del Mugello, dove si comincerà venerdì 17 per arrivare alla conclusione nella mattinata di domenica 19 luglio. Il 30enne pilota umbro della scuderia Speed Motor partecipa con una Wolf GB08 Thunder, 1000 di cilindrata e con motore Aprilia, assistito dal Team Ascari. Un’esperienza nuova, ma oltremodo stimolante: “Credo che sarò uno dei pochissimi fra i nuovi piloti impegnati in questo campionato – ha ricordato Fattorini – che andrà a battersi contro gente più esperta e iscritta per il secondo se non addirittura per il terzo anno. Vedremo cosa riserverà la “prima” al Mugello, sempre sperando quest’anno di poter correre anche in salita con l’Osella Fa 30”. Relativamente al programma, la giornata di venerdì 17 sarà quella delle prove: le libere dalle 9.30 alle 9.55 e dalle 13.15 alle 13.40 e poi le qualifiche dalle 18.05 alle 18.30. Le due gare, della durata di 25 minuti più un giro, prenderanno il via alle 15.05 di sabato 18 e alle 10.40 di domenica 19 luglio.