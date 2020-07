La Fmi all'incontro organizzato da Terra di piloti e motori

Il presidente nazionale Copioli al museo Officine Benelli di Pesaro

Sabato 18 luglio, presso il Museo "Officine Benelli" di Pesaro, si terrà l'incontro "La ripartenza del turismo nelle Marche dopo il lockdown: il contributo del turismo motociclistico". L'evento, organizzato dall'Associazione "Terra di Piloti e Motori" vedrà l'intervento, tra i relatori, del Presidente FMI Giovanni Copioli. E' prevista la presenza dei Sindaci di Tavullia e Pesaro, Francesca Paolucci e Matteo Ricci. Interverranno, fra gli altri, Andrea Biancani (Consigliere Regionale Marche) e Giovanni Bastianelli (Executive Director ENIT). Tra i partecipanti, anche il Vice Presidente FMI Giuseppe Bartolucci e il Presidente del Comitato Regionale FMI Marche, Marcello Catena. Il Presidente Copioli evidenzierà l'importanza del motociclismo – sportivo e non - quale motore del turismo e le iniziative della Federazione volte a favorire la ripresa dopo il lockdown.

Proprio a Pesaro, con il Motoraduno del Mare del 4 e 5 luglio scorsi, è ripartita l'attività mototuristica federale. "Segnali concreti - spiega il Presidente FMI Giovanni Copioli - che si inseriscono in un più ampio contesto nel quale la Federazione ha l’obiettivo di agevolare la ripresa del motociclismo in Italia. Lo abbiamo dimostrato con le decisioni prese nel Consiglio Federale di giugno, in cui abbiamo varato un piano di sostegno economico a Moto Club e Tesserati per un totale di 2 milioni di euro. Un supporto concreto molto importante anche per il territorio e le realtà locali".