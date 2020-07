Calcio, fulmine colpisce giovane portiere. Il video dell'incredibile incidente

15 luglio 2020 a

a

a

Giovane portiere colpito da un fulmine e ricoverato in terapia intensiva. E' accaduto sabato 4 luglio vicino Mosca. Il giocatore, 16 anni, si stava allenando con i suoi compagni allo stadio Torpedo. Improvvisamente l'atleta, Ivan Zaborovsky, tesserato della Znamya Truda, è stato colpito dal fulmine mentre stava per calciare la palla. Il ragazzo è crollato a terra. E' stato immediatamente soccorso dai tecnici e dai compagni e dopo otto minuti l'ambulanza era già sul posto.

E' stato trasportato in ospedale. Ha riportato gravi ustioni ma il club ha subito twittato che non è in pericolo di vita. Il direttore generale del club Igor Mayorov ha precisato che il cielo era limpido, anche se nuvoloso: non c'erano pioggia né vento. Se ci fosse stato un temporale il club non si sarebbe allenato.