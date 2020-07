Serie A, Atalanta-Brescia 6-2. Goleada della Dea, tripletta di Pasalic

15 luglio 2020 a

Goleada dell’Atalanta contro il Brescia e avanti tutta verso la vetta della classifica. Gli uomini di Gasperini vincono 6-2 nell’anticipo della 33esima giornata del campionato, salendo al secondo posto provvisorio in classifica, a -6 dalla capolista Juventus (che gioca oggi in casa del Sassuolo). I nerazzurri si confermano una macchina da gol.

A Bergamo già dopo due minuti si capisce l’andazzo della gara, con la prima marcatura a firma Pasalic. Pareggio provvisorio del Brescia all’8’ messo a segno da Torregrossa. È un lampo effimero che non frena l’impeto dei bergamaschi, che in una manciata di minuti calano un tris che mette in ginocchio le rondinelle: al 25’ de Roon, al 28’ Malinovskiy e al 30’ Zapata portano il risultato sul 4-1 all’intervallo. Nel secondo tempo, l’ Atalanta ha gioco facile per colpire ancora, due volte nel giro di tre minuti al 55’ e al 58’ con Pasalic, che firma la sua personale tripletta. All’83’ per il Brescia accorcia le distanze Spalek per il definitivo 6-2.