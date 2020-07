Ternana, Gallo non sarà più l'allenatore rossoverde

Dopo l'eliminazione dai play off si è consumato l'addio tra il tecnico e il club

La Ternana, come era nell'aria, cambia. Il prossimo campionato di serie C non vedrà più Fabio Gallo sulla panchina rossoverde. L'ultimo atto del rapporto tra il tecnico di Bollate e patron Bandecchi si è consumato al termine dello sfortunato 1-1 di Bari che ha sancito l'eliminazione dei rossoverdi dai play off. Gallo non aveva entusiasmato in campionato, ma stava facendo bene negli spareggi promozione, soprattutto dalla gara di Monopoli in avanti con una squadra in continua crescita. "La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo". Così il club saluta l'allenatore rossoverde.