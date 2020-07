Adebayo Akinfenwa, il bomber da 100 chili promosso in Championship. E Klopp gli fa i complimenti

14 luglio 2020 a

Tutti lo chiamano "La Bestia", pesa 100 chili e fa il centravanti. E ha trascinato il Wycombe in Championship, il secondo campionato per importanza in Inghilterra, a suon di gol. Lui è Adebayo Akinfenwa, 38 anni è un fisico "oversize", protagonista della storica promozione (mai il Wycombe si era trova così in alto).

Dieci gol in campionato (221 in carriera) e una richiesta, durante i festeggiamenti post partita: fare baldoria con Jurgen Klopp, suo idolo. Detto, fatto. Il tecnico del Liverpool, squadra per cui fa il tifo Adebayo, gli ha mandato un video di congratulazioni via whatsapp: "I miei giocatori mi hanno detto che desideravi un mio messaggio - le parole dell'allenatore tedesco del Liverpool - eccomi" per la felicità de La Bestia.