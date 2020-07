Muriel cade in piscina, trauma cranico e salta il Brescia: "Sto bene, allo stadio per tifare Atalanta"

14 luglio 2020 a

Luis Muriel ricoverato per una caduta accidentale: l'attaccante dell'Atalanta - autore in questa stagione di 17 gol in Serie A - avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa a bordo piscina. Sottoposto a tac, l'esame avrebbe dato esito negativo. Il colombiano salterà comunque la partita di questa sera contro il Brescia, un derby molto sentito per entrambe le tifoserie e crocevia salvezza per le Rondinelle e per il secondo posto invece per la Dea.

"Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore" ha scritto Muriel su Instagram.