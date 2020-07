Ternana, Tagliavento attacca l'arbitro: "Sono allibito"

L'ex direttore di gara internazionale contro la sua categoria dopo l'1-1 di Bari

Dopo Bari-Ternana, terminata 1-1 e che ha visto i pugliesi accedere alla semifinali play off, arrivano le dichiarazioni del vice-presidente rossoverde Paolo Tagliavento ex arbitro internazionale che attacca la direzione di gara: “Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, abbiamo subito una espulsione incomprensibile mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in 11. Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia”.