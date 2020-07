Sir volley in festa, il presidente Sirci è Cavaliere della Repubblica

Giovedì l'onorificenza al numero uno dei Block Devils

Luca Mercadini 14 luglio 2020 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad. La cerimonia si terrà giovedì mattina e a consegnare “l’onorifica distinzione”, come si usa dire in gergo, sarà il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia. Sirci se l’è meritata per i successi in campo lavorativo dove la Sir Safety da piccola azienda locale è diventata un vero e proprio colosso internazionale nel campo della produzione e commercializzazione di materiale anti infortunistico. Ma senza dubbio hanno contribuito anche i trionfi sportivi con la Sir tra i top club a livello mondiale. Dalla scrivania al campo di gioco, un’altra bella notizia. Wilfredo Leon è arrivato a Perugia prima del previsto ed è già a disposizione di Heynen per il ritiro con il resto della squadra.