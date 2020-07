13 luglio 2020 a

a

a

Inter in svantaggio con il Torino a San Siro dopo 17': sugli sviluppi di un calcio d'angolo Handanovic va in presa ma perde la palla, lì vicino c'è Belotti che deve solo spingerla in rete per il gol dello 0-1. Papera clamorosa quella del portiere sloveno.