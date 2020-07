Serie A, Inter-Torino. Le probabili formazioni, orario e dove vederla

13 luglio 2020 a

a

a

Sarà Inter-Torino, a San Siro, a chiudere la giornata numero 32 del campionato italiano di calcio. Antonio Conte, per l’occasione, punterà ancora sull’ormai consueto 3-4-1-2 . Recuperato Moses (che dovrebbe comunque partire dalla panchina), out Barella, Sensi e Vecino. Nella zona nevralgica del centrocampo ci sarà quindi Gagliardini al fianco di Brozovic (nonostante la multa e l'alcol test positivo), mentre sugli esterni toccherà a Candreva e Young . In attacco, Lukaku è recuperato, ma difficilmente verrà rischiato dal 1’: così Alexis Sanchez marcia quindi spedito verso una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Sorteggio Europa League, gli scenari per Inter e Roma

Moreno Longo si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale, oltre al lungo degente Baselli, non ci sarà sicuramente Zaza. A centrocampo, Ansaldi è in vantaggio su Aina per una maglia da titolare a sinistra. Nel reparto avanzato, Belotti agirà da unica punta e a suo supporto ci saranno Verdi e Berenguer , anche se quest’ultimo è insidiato da Millico. La partita - fischio d'inizio ore 20,45 - sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport Calcio Uno, entrambi i canali sono disponibili sia sul satellite che sul digitale terrestre