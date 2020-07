Serie B femminile, il Tennis Training supera il CC Aniene con un secco 3-1

Netta vittoria nello scontro al vertice, spareggio promozione a un passo

13 luglio 2020

Ancora un’altra grande prestazione sfornata dalle ragazze della Tennis Training, che va a fare il bis con quella di sette giorni fa a Roma nella prima giornata del campionato di Serie B. Questo pomeriggio, opposte alla formazione del Circolo Canottieri Aniene, Valletta e compagne hanno vinto 3-1 cogliendo una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato e mettendo una serie ipoteca sul primo posto del girone, che significherebbe giocarsi uno spareggio per l'accesso in Serie A2. Nel primo incontro di singolare Sofia Pizzoni (2.4) nulla ha potuto contro la n.924 Wta Angelica Raggi (2.2) 6-0, 6-4. A rimettere le cose in parità ci pensava Chiara Girelli che opposta a Giorgia Marchetti (2.2), best ranking 535 Wta, risolveva la pratica in 53 minuti con il punteggio di 6-0 4-0 e ritiro dell’avversaria. Nell’ultimo incontro di singolare Emma Valletta vinceva una strepitosa partita in rimonta contro Alice Amendola (2.4) 5-7, 6-2, 10-8. Infine nel doppio la coppia “terribile” Girelli/Alessi sono state bravissime a cogliere il punto della vittoria finale su Raggi/Amendola battute 6-2, 6-4. Domenica prossima altra partita casalinga. Le ragazze sponsorizzate Colfiorito proveranno a difendere la prima posizione solitaria nel girone ospitando alle ore 15 a Villa Candida il CT Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna, al momento fanalino di coda del girone. Basterà un pareggio per avere la certezza matematica dell’accesso allo spareggio play off per la promozione in Serie A2.



Tennis Training Foligno – CC Aniene Roma 3-1



Angelica Raggi b. Sofia Pizzoni 6-0, 6-4

Chiara Girelli b. Giorgia Marchetti 6-0, 4-0 (Rit.)

Emma Valletta b. Alice Amendola 5-7, 6-2, 10-8

Girelli/Alessi b. Raggi/Amendola 6-0, 6-4