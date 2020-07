Auto storiche, tutto pronto per la 30esima edizione del Gp Nuvolari

Foto: foto La Greca

La manifestazione di regolarità per auto storiche si svolgerà dal 17 al 20 settembre. Tag Heuer mani sponsor

13 luglio 2020

Si scaldano i motori per la 30ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche organizzata secondo le normative F.I.A., F.I.V.A. e A.C.I. Sport, aperta a vetture costruite fino al 1976, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2020. Un importante segnale di ripartenza per tutto il comparto dell’automobilismo storico dopo il difficile periodo segnato dalla pandemia da Coronavirus. In tal senso l’organizzazione adotterà protocolli specifici per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e un lineare svolgimento della manifestazione.

Per questa speciale edizione, che celebra un importante traguardo collettivo, per gli organizzatori, per la città di Mantova e per tutti gli appassionati, la Scuderia Mantova Corse annuncia la nuova partnership con TAG Heuer, eccellenza dell'industria orologiera svizzera, tradizionalmente impegnata nello sport automobilistico. La prestigiosa Maison, che dal 1860 incarna l'avanguardia, la precisione e lo stile audace che hanno segnato la storia mondiale dell'orologeria, sarà “Official Timekeeper Partner” del Gran Premio Nuvolari.

Nell’evento celebrativo del grande Tazio Nuvolari, il pilota che più di ogni altro ha segnato la storia del ventesimo secolo, TAG Heuer affiancherà gli altri consolidati sponsor: Red Bull, “Special Partner” l’energy drink per eccellenza e Gruppo Finservice, “Official Partner” leader della finanza agevolata.

Considerando la peculiarità di questa edizione 2020, le adesioni dei partecipanti dall’Italia e dall’estero non si stanno facendo attendere, complice la voglia di cimentarsi in una delle più belle gare al mondo, percorrendo le strade del “Bel Paese”, godendo delle bellezze del meraviglioso territorio italiano e del calore che solo gli appassionati dell’automobilismo più vero possono dare.

Grande novità di quest’anno sarà il progetto “GP Nuvolari Green” grazie al quale Mantova Corse adotterà un approccio consapevole in campo di tutela e sostenibilità ambientale, impegnandosi concretamente nella piantumazione di alberi ad alto fusto in aree selezionate della città di Mantova, al fine di compensare ed azzerare le emissioni totali di CO2 prodotte dalla circolazione delle auto storiche partecipanti.



Il percorso 2020

Il Gran Premio Nuvolari si svolgerà quest’anno lungo la sua direttrice più classica ed apprezzata: Mantova-Rimini-Siena-Rimini-Mantova.

Venerdì 18 settembre, il corteo delle auto storiche partirà da Piazza Sordello a Mantova. Attraverserà le suggestive strade dell’Emilia, per fermarsi all’Autodromo di Modena: prove crono e break del pranzo, per poi proseguire sulle colline romagnole verso l’Adriatico fino a Cesenatico, dove si svolgerà la prima serata nella prestigiosa location del Grand Hotel Leonardo da Vinci. Seguirà il pernottamento a Rimini.

Sabato 19 settembre, la seconda tappa, la giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, vedrà gli equipaggi percorrere la Strada Statale Adriatica, con il transito sul passo del Viamaggio. Seguiranno poi le campagne fiorentine e le colline del Chianti, arrivando infine a Siena per la consueta sfilata in Piazza del Campo, una delle più celebrate piazze d’Italia. Dopo il break all’ombra dei cipressi di Borgo Scopeto, la carovana proseguirà alla volta di Piazza Grande, nel cuore di Arezzo. Nel tardo pomeriggio gli equipaggi, percorrendo le sinuose strade marchigiane, transiteranno per Urbino e giungeranno infine a Rimini, dove concluderanno la seconda tappa sulla passerella di Piazza Tre Martiri. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale galà in onore di Tazio Nuvolari, nella meravigliosa cornice del Grand Hotel di Rimini, che quest’anno celebra il centenario Felliniano.

La domenica mattina 20 settembre, gli equipaggi prenderanno la via del ritorno verso Mantova. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, le decisive per decretare il vincitore di questa 30ª edizione. Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri. L’arena di piazza Ariostea a Ferrara accoglierà poi i concorrenti provenienti da tutto il mondo con l’usuale entusiasmo. Il rientro in terra mantovana, dopo 1.093 km, avverrà attraverso Borgofranco e Ostiglia. Mantova rinfrancherà gli equipaggi con il pranzo conclusivo servito tra le mura dello storico Palazzo Ducale.

Mantova Corse dà appuntamento a tutti gli appassionati per celebrare insieme il più grande pilota di tutti i tempi.

Un dettaglio delle iniziative logistiche anti Covid-19 che riguarderanno il Gran Premio Nuvolari 2020 è rintracciabile nella sezione “News” del sito web della manifestazione, www.gpnuvolari.it.

Requisiti e Termini di iscrizione

Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it , rimarranno aperte fino al 31 luglio. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dalle origini fino al 1976, munite di documentazione F.I.V.A., o F.I.A. Heritage, o A.S.I., o ACI Sport /ACI Storico, o Registro di Marca.