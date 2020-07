Serie A, Napoli-Milan 2-2. Ibrahimovic si arrabbia con Pioli. Gol e highlights

13 luglio 2020 a

Quattro gol e uno spettacolo più che godibile. Napoli e Milan si affrontano a viso aperto e alla fine si dividono la posta. Un 2-2 che lascia tutto aperto nella lotta per l’Europa League con la formazione di Gattuso che mantiene due lunghezze di vantaggio sui rossoneri.

Ai punti i padroni di casa avrebbero forse meritato qualcosa di più ma la squadra di Pioli conferma di attraversare un buon momento di forma, anche in una partita in cui Ibrahimovic incappa in una serata storta (e si arrabbia con Pioli per il cambio). Il Napoli, dal canto suo, può recriminare per non essere riuscito a condurre in porto una gara che era riuscito a rimontare dopo lo svantaggio iniziale. A segno Hernandez (20'), Di Lorenzo (34'), Mertens (60'), Kessie (73').