Tennis A2, lo Junior Perugia strapazza il Napoli: 6-0

Il team è a un passo dallo spareggio promozione per salire in A1. Debutto super per il tunisino Mansouri

12 luglio 2020 a

a

a

Prosegue a gonfie vele la marcia dello Junior Tennis Perugia nel campionato nazionale di serie 2 maschile. Dopo il grande blitz di Pesaro in casa del Tc Baratoff, al debutto casalingo i ragazzi di capitan Roberto Tarpani hanno sciorinato una prestazione super travolgendo il Tennis Club Napoli. Tutti vinti gli incontri da Passaro e compagni, che allungano la striscia positiva in A2 a nove partite (comprese quelle dello scorso campionato) e sono sempre più vicini allo spareggio promozione che vale il salto in A1. Domenica prossima, nuovamente in casa contro il Circolo Tennis 'Mario Stasi Lecce', ai gialloblù basterà non perdere per assicurarsi il primo posto del raggruppamento che vale la doppia sfida per la storica promozione nella massima serie tennistica italiana. Il successo al cospetto dei napoletani ha avuto come protagonista il tunisino Skander Mansouri, all'esordio con la maglia dello Junior, attualmente alla posizione nr. 391 Atp, che ha trascinato i compagni griffando due successi piuttosto netti in singolare ed in doppio con Emanuel Fiorentini. L'unica partita combattuta è stata quella che ha visto vincitore Francesco Passaro su Gianmarco Ferrari al super tie-break, un replay della sfida andata in scena anche alle 'quali' dei Campionati Italiani Assoluti alcune settimane fa e vinta sempre dal perugino. Successi netti poi per Tomas Gerini e Gilberto Casucci mentre ha regalato emozioni l'equilibratissimo primo set del doppio Passaro/Casucci, che poi ha portato a casa il punto del 6-0 finale.

Junior Tennis Perugia – Tennis Club Napoli 1905 6-0



Singolari

Tomas Gerini b. Daniele Iamunno 60 60

Francesco Passaro b. Gianmarco Ferrari 62 36 119

Skander Mansouri b. Enrico Fioravante 60 61

Gilberto Casucci b. Pietro Manola 63 60

Doppi

Skander Mansouri/Emanuel Fiorentini b. Ramaglia/Iamunno 62 60

Francesco Passaro/Gilberto Casucci b. Fioravante/Ferrari 76 (11) 62

Capitano Roberto Tarpani